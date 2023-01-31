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Россияне ночью били из тяжелой артиллерии по Никопольскому району: фото последствий

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Вторник 31 января 2023 07:56
Россияне ночью били из тяжелой артиллерии по Никопольскому району: фото последствий Фото: Россияне ночью били из тяжелой артиллерии по Никопольскому району (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 31 января обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атаки врага никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Армия РФ нанесла удар по Мировской громаде. Противник бил из тяжелой артиллерии, выпустив около десяти снарядов", - отметил чиновник.

Лукашук рассказал, что повреждения получили три частных жилых дома. Также задело два хозяйственных сооружения и линии электропередач.

"Обследование территорий обстрела продолжается. Люди невредимы. В других районах области в течение ночи было тихо", - добавил глава ДОС.

Фото: Россияне ночью били из тяжелой артиллерии по Никопольскому району (t.me/mykola_lukashuk)

Напомним, 30 января оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. В результате вражеской атаки были повреждены частные дома.

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