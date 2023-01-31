Россияне ночью били из тяжелой артиллерии по Никопольскому району: фото последствий

Фото: Россияне ночью били из тяжелой артиллерии по Никопольскому району (t.me/mykola_lukashuk)

Российские оккупанты в ночь на 31 января обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атаки врага никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Армия РФ нанесла удар по Мировской громаде. Противник бил из тяжелой артиллерии, выпустив около десяти снарядов", - отметил чиновник. Лукашук рассказал, что повреждения получили три частных жилых дома. Также задело два хозяйственных сооружения и линии электропередач. "Обследование территорий обстрела продолжается. Люди невредимы. В других районах области в течение ночи было тихо", - добавил глава ДОС. Фото: Россияне ночью били из тяжелой артиллерии по Никопольскому району (t.me/mykola_lukashuk)