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Росіяни вночі били з "Градів" по Дніпропетровській області: спалахнули пожежі, є поранений

Фото: Росіяни вночі били з "Градів" по Дніпропетровській області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васьків

Окупанти вночі 16 жовтня обстріляли з "Градів" і важкої артилерії Нікопольську та Марганецьку громади Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Найгарячіше було у Нікополі. Туди прилетіли понад 40 російських снарядів. Поранений 47-річний чоловік", - зазначив посадовець.

Резніченко вказав, що ворожа атака спричинила кілька пожеж. Вогнеборці їх уже приборкали.

За його словами, у місті понівечені майже 30 багатоповерхових і приватних будинків, промислове підприємство, автівки, кілька газопроводів та ліній електропередач.

Понад 1 500 родин лишилися без світла. Енергетики уже лагодять мережі.

"У Марганецькій громаді минулося без постраждалих. В інших районах кричала сирена, але без атак і на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що обов'язково настане день, коли Україна збиватиме 100% ворожих ракет і дронів.

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