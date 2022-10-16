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Россияне ночью били из "Градов" по Днепропетровской области: вспыхнули пожары, есть раненый

Фото: Россияне ночью били из "Градов" по Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Оккупанты ночью 16 октября обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольскую и Марганецкую громады Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Самое горячее было в Никополе. Туда прилетели более 40 российских снарядов. Раненый 47-летний мужчина", - отметил чиновник.

Резниченко указал, что вражеская атака вызвала несколько пожаров. Огнеборцы их уже укротили.

По его словам, в городе изуродовано почти 30 многоэтажных и частных домов, промышленное предприятие, автомобили, несколько газопроводов и линий электропередач.

Более 1 500 семей остались без света. Энергетики уже чинят сети.

"В Марганецкой громаде обошлось без пострадавших. В других районах кричала сирена, но без атак и в эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.

Напомним, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что обязательно настанет день, когда Украина будет сбивать 100% вражеских ракет и дронов.

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