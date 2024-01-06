Росіяни вночі атакували Україну "Шахедами": у Генштабі розповіли про роботу ППО

Російські війська сьогодні вночі атакували Україну ударними безпілотниками на кшталт "Шахед". Сили ППО знищили всі ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 2 БпЛА типу "Shahed-136/131". Усі ворожі дрони знищені", - йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ударні безпілотники рухалися з південного напрямку через центральні регіони у напрямку Хмельницької області. Також у Хмельницькій ОВА повідомляли про вибухи та роботу ППО в регіоні.

Атака " Шахедів" 5 січня

Нагадаємо, вчора, 5 січня, окупанти атакували територію України двома хвилями "Шахедів" – увечері та під ранок. Повітряні сили повідомили, що росіяни випустили 29 дронів, сили ППО збили 21 із них.

На Черкащині через падіння уламків пошкоджено ЛЕП, у Миколаївській - влучання на території підприємства. У Херсонській області дрони атакували модульне містечко.

Детальніше про наслідки нічних атак можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.