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Россияне ночью атаковали Украину "Шахедами": в Генштабе рассказали о работе ПВО

Суббота 06 января 2024 07:45
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Россияне ночью атаковали Украину "Шахедами": в Генштабе рассказали о работе ПВО Фото: россияне ночью атаковали Украину "Шахедами" (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Силы ПВО уничтожили все вражеские цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 2 БпЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские дроны уничтожены", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что ударные беспилотники двигались с южного направления через центральные регионы в направлении Хмельницкой области. Также в Хмельницкой ОВА сообщали о взрывах и работе ПВО в регионе.

Атака "Шахедов" 5 января

Напомним, вчера, 5 января, оккупанты атаковали территорию Украины двумя волнами "Шахедов" – вечером и под утро. Воздушные силы сообщили, что россияне выпустили 29 дронов, силы ПВО сбили 21 из них.

В Черкасской области из-за падения обломков повреждены ЛЭП, в Николаевской - попадание на территории предприятия. В Херсонской области дроны атаковали модульный городок.

Детальнее о последствиях ночных атак можно узнать в материале РБК-Украина.

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