Росіяни вночі атакували Україну ракетами та дронами: влучання у п'яти місцях

Масовані атаки РФ

Нагадаємо, в ніч на 6 червня Росія масовано вдарили по Україні "Шахедами", крилатими ракетами та балістикою. Під ударом була низка регіонів - Київ, Чернігів, Луцьк, Тернопіль, Кременчук, Київська та Львівська області.

У Києві через ворожу атаку загинули троє рятувальників. Більше про наслідки російського удару - у матеріалі РБК-Україна.

Вночі 7 червня окупати вдарили по Харкову. Мер міста назвав обстріл найпотужнішим за весь час війни. Внаслідок атаки є загиблі та багато поранених.

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