Россияне ночью атаковали Украину ракетами и дронами: попадание в пяти местах

Массированные атаки РФ

Напомним, в ночь на 6 июня Россия массированно ударили по Украине "Шахедами", крылатыми ракетами и баллистикой. Под ударом был ряд регионов - Киев, Чернигов, Луцк, Тернополь, Кременчуг, Киевская и Львовская области.

В Киеве из-за вражеской атаки погибли трое спасателей. Больше о последствиях российского удара - в материале РБК-Украина.

Ночью 7 июня оккупанты ударили по Харькову. Мэр города назвал обстрел самым мощным за все время войны. В результате атаки есть погибшие и много раненых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.