ua en ru
Чт, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ночью атаковали "Шахедами" Одесскую область

Одесская область, Четверг 28 сентября 2023 08:48
UA EN RU
Россияне ночью атаковали "Шахедами" Одесскую область Фото: россияне ночью атаковали "Шахедами" Одесскую область (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска ночью 28 сентября в очередной раз атаковали Одесскую область дронами-камикадзе "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Ночью российские террористы вновь атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Наши силы ПВО отработали отлично", - написал Кипер.

По его словам, попаданий, разрушений и пострадавших в результате обстрелов нет. Было зафиксировано лишь несколько небольших очагов возгораний сухой травы в результате падения обломков сбитых "Шахедов".

Ночная атака по Украине 28 сентября

Воздушная тревога на юге Украины была объявлена вечером 27 сентября. Угроза продолжалась до 4:00 утра.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о возможных ударах дронами в Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областях.

Как отметила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, атака была массированной.

В общей сложности российские войска атаковали Украину 44 ударными дронами-камикадзе типа Shahed. Силам ПВО удалось сбить 34 беспилотника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины атака дронов Одесса
NEWS
РФ ночью атаковала Украину дронами-камикадзе: силы ПВО сбили 34 "Шахеда"
РФ ночью атаковала Украину дронами-камикадзе: силы ПВО сбили 34 "Шахеда"
DAILY
Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых