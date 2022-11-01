Росіяни вночі атакували Полтавську область 10 іранськими дронами, частину вдалось збити

Російські окупанти вночі 1 листопада випустили по Полтавській області 10 іранських дронів-камікадзе. Шість з них збили українські захисники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Дмитра Луніна .

За його словами, окупанти запускали "Шахеди" з території Гуляйполя Запорізької області.

Так, три дрони знищили Повітряні сили ЗСУ, ще три - бійці територіальної оборони.

При цьому чотири безпілотники влучили в об'єкти цивільної інфраструктури. На місці влучання виникли пожежі, які пізніше приборкали рятувальники ДСНС.

Нагадаємо, вночі у Полтаві пролунали вибухи. Пізніше Лунін повідомив про атаку дронів на область, обійшлося без постраждалих.

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