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Росіяни вночі атакували Полтавську область 10 іранськими дронами, частину вдалось збити

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Полтавська область, Вівторок 01 листопада 2022 14:13
Росіяни вночі атакували Полтавську область 10 іранськими дронами, частину вдалось збити Фото: росіяни вночі атакували Полтавську область 10 іранськими дронами, частину вдалось збити (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти вночі 1 листопада випустили по Полтавській області 10 іранських дронів-камікадзе. Шість з них збили українські захисники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

За його словами, окупанти запускали "Шахеди" з території Гуляйполя Запорізької області.

Так, три дрони знищили Повітряні сили ЗСУ, ще три - бійці територіальної оборони.

При цьому чотири безпілотники влучили в об'єкти цивільної інфраструктури. На місці влучання виникли пожежі, які пізніше приборкали рятувальники ДСНС.

Нагадаємо, вночі у Полтаві пролунали вибухи. Пізніше Лунін повідомив про атаку дронів на область, обійшлося без постраждалих.

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