Россияне ночью атаковали Полтавскую область 10 иранскими дронами, часть удалось сбить

Российские оккупанты ночью 1 ноября выпустили по Полтавской области 10 иранских дронов-камикадзе. Шесть из них были сбиты украинскими защитниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВ Дмитрия Лунина .

По его словам, оккупанты запускали "Шахеды" с территории Гуляйполя Запорожской области.

Так, три дрона уничтожили Воздушные силы ВСУ, еще три - бойцы территориальной обороны.

При этом четыре беспилотника попали в объекты гражданской инфраструктуры. На месте попадания возникли пожары, которые позже потушили спасатели ГСЧС.

Напомним, ночью в Полтаве раздались взрывы. Позже Лунин сообщил об атаке дронов на область, обошлось без пострадавших.

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