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Росіяни вночі атакували Одеську область: в ОВА розповіли про наслідки

Одеса, Неділя 29 вересня 2024 11:17
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Росіяни вночі атакували Одеську область: в ОВА розповіли про наслідки Фото: в Одеській області є пошкодження після атаки РФ в ніч на 29 вересня (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська в ніч на 29 вересня атакували Одеську область. Є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Вночі ворог атакував Одеську область ударними безпілотниками", - розповів він.

Зокрема, в Одеському районі внаслідок падіння БПЛА пошкоджено дах та скління житлового будинку, паркан та три поруч припаркованих вантажівки.

"У Роздільнянському районі декілька безпілотників впали на відкриту територію без послідуючого загорання. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає", - констатував Кіпер.

Обстріл РФ по Україні

У ніч проти 29 вересня російські війська атакували Україну дронами. Окупанти випустили по Україні 22 безпілотники, 15 з яких збила ППО.

Крім того, загарбники скинули на Запоріжжя, попередньо 13 авіабомб. Спочатку п'ять людей постраждали, одна людина опинилась під завалами. Пізніше кількість поранених почала зростати.

Наразі вже відомо про 13 постраждалих, ще одну жінку рятувальники дістали з-під завалів. Детальніше про руйнування у Запоріжжі після атаки РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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