Россияне ночью атаковали Одесскую область: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: в Одесской области есть повреждения после атаки РФ в ночь на 29 сентября (t.me dsns_telegram)

Российские войска в ночь на 29 сентября атаковали Одесскую область. Есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Ночью враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками", - рассказал он. В частности, в Одесском районе в результате падения БПЛА повреждены крыша и остекление жилого дома, забор и три рядом припаркованных грузовика. "В Раздельнянском районе несколько беспилотников упали на открытую территорию без последующего возгорания. Погибших и пострадавших, к счастью, нет", - констатировал Кипер.