Росіяни вночі атакували об'єкти енергетики у кількох областях, є знеструмлення

Фото: росіяни вночі атакували об'єкти енергетики у кількох областях, є знеструмлення (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували об'єкти енергетики у кількох областях, в результаті чого у п'яти регіонах є знеструмлені абоненти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок цього – на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях", - зазначили в "Укренерго".

Зазначається, що ремонтні бригади обленерго працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.

Внаслідок учорашньої та попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему сьогодні в усіх регіонах України упродовж всієї доби вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження споживання для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

Рівень споживання

Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 24 грудня, станом на 8:00, його рівень був таким же, як в цей час попереднього робочого дня – у вівторок.

Вчора, 23 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,4% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 22 грудня. Причина змін – застосування більшого обсягу заходів обмеження внаслідок масованої ракетно-дронової атаки.

"У всіх регіонах України наразі є необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00", - додали в "Укренерго".

Також зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитись, тому користувачів закликали стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах операторів системи розподілу (обленерго).

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 23 грудня завдали по Україні масованого удару. Ворог застосував сотні ударних дронів і десятки ракет.

Після цього в Міністерстві енергетики України повідомили про те, що після такої атаки росіян атомні електростанції країни знизили потужність генерації.

