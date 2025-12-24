Росіяни вночі атакували об'єкти енергетики у кількох областях, є знеструмлення

Російські війська вночі атакували об'єкти енергетики у кількох областях, в результаті чого у п'яти регіонах є знеструмлені абоненти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".
"Вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок цього – на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях", - зазначили в "Укренерго".
Зазначається, що ремонтні бригади обленерго працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.
Внаслідок учорашньої та попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему сьогодні в усіх регіонах України упродовж всієї доби вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження споживання для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.
Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 24 грудня, станом на 8:00, його рівень був таким же, як в цей час попереднього робочого дня – у вівторок.
Вчора, 23 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,4% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 22 грудня. Причина змін – застосування більшого обсягу заходів обмеження внаслідок масованої ракетно-дронової атаки.
"У всіх регіонах України наразі є необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00", - додали в "Укренерго".
Також зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитись, тому користувачів закликали стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах операторів системи розподілу (обленерго).
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 23 грудня завдали по Україні масованого удару. Ворог застосував сотні ударних дронів і десятки ракет.
Після цього в Міністерстві енергетики України повідомили про те, що після такої атаки росіян атомні електростанції країни знизили потужність генерації.