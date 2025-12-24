RU

Экономика Авто Tech

Россияне ночью атаковали объекты энергетики в нескольких областях, есть обесточивания

Фото: россияне ночью атаковали объекты энергетики в нескольких областях, есть обесточивание (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали объекты энергетики в нескольких областях, в результате чего в пяти регионах есть обесточенные абоненты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"Ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких областях. Вследствие этого - на утро есть новые обесточивания в Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях", - отметили в "Укрэнерго".

Отмечается, что ремонтные бригады облэнерго работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование.

В результате вчерашней и предыдущих массированных ракетно-дронных атак на энергосистему сегодня во всех регионах Украины в течение всех суток вынужденно применяются меры ограничения потребления: графики ограничения потребления для промышленности и бизнеса и почасовые отключения для всех категорий потребителей.

 

Уровень потребления

Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 24 декабря, по состоянию на 8:00, его уровень был таким же, как в это время предыдущего рабочего дня - во вторник.

Вчера, 23 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2,4% ниже, чем максимум предыдущего дня - в понедельник, 22 декабря. Причина изменений - применение большего объема мер ограничения в результате массированной ракетно-дроновой атаки.

"Во всех регионах Украины сейчас есть необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00", - добавили в "Укрэнерго".

Также отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому пользователей призвали следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях операторов системы распределения (облэнерго).

Напомним, российские оккупанты в ночь на 23 декабря нанесли по Украине массированный удар. Враг применил сотни ударных дронов и десятки ракет.

После этого в Министерстве энергетики Украины сообщили о том, что после такой атаки россиян атомные электростанции страны снизили мощность генерации.

