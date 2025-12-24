Россияне ночью атаковали объекты энергетики в нескольких областях, есть обесточивания

"Ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких областях. Вследствие этого - на утро есть новые обесточивания в Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях", - отметили в "Укрэнерго".

Отмечается, что ремонтные бригады облэнерго работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование.

В результате вчерашней и предыдущих массированных ракетно-дронных атак на энергосистему сегодня во всех регионах Украины в течение всех суток вынужденно применяются меры ограничения потребления: графики ограничения потребления для промышленности и бизнеса и почасовые отключения для всех категорий потребителей.