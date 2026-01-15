UA

Росіяни вночі атакували критичну інфраструктуру у Житомирській області

Фото: росіяни вночі атакували критичну інфраструктуру у Житомирській області (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська в ніч на 15 січня завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури у Житомирській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Ворог не припиняє спроб позбавити нас найнеобхідніших для життя послуг у розпал зимових морозів. Сьогодні вночі Росія завдала ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Житомирському та Коростенському районах області", - повідомив Бунечко.

За його словами, внаслідок ворожих ударів ніхто не постраждав.

Пожежі локалізовані, ремонтні бригади продовжують відновлювати критичну інфраструктуру, коли це дозволяє безпекова ситуація на об'єктах, що зазнали пошкоджень.

Обстріли Житомирської області

Нагадаємо, у ніч на 11 січня російські війська завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури Житомирської області. Через влучання виникли пожежі.

Внаслідок атаки поранення дістали двоє працівників. У них травми середнього ступеня тяжкості, постраждалих госпіталізували до медичного закладу.

Також у ніч на 13 січня росіяни знову атакували критичну інфраструктуру Житомирської області. Під ударами опинилися декілька об’єктів у Коростенському та Звягельському районах, спалахнули пожежі.

