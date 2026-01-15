Росіяни вночі атакували критичну інфраструктуру у Житомирській області

Російські війська в ніч на 15 січня завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури у Житомирській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Житомирської ОВА Віталія Бунечка.
"Ворог не припиняє спроб позбавити нас найнеобхідніших для життя послуг у розпал зимових морозів. Сьогодні вночі Росія завдала ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Житомирському та Коростенському районах області", - повідомив Бунечко.
За його словами, внаслідок ворожих ударів ніхто не постраждав.
Пожежі локалізовані, ремонтні бригади продовжують відновлювати критичну інфраструктуру, коли це дозволяє безпекова ситуація на об'єктах, що зазнали пошкоджень.
Нагадаємо, у ніч на 11 січня російські війська завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури Житомирської області. Через влучання виникли пожежі.
Внаслідок атаки поранення дістали двоє працівників. У них травми середнього ступеня тяжкості, постраждалих госпіталізували до медичного закладу.
Також у ніч на 13 січня росіяни знову атакували критичну інфраструктуру Житомирської області. Під ударами опинилися декілька об’єктів у Коростенському та Звягельському районах, спалахнули пожежі.