Росіяни вночі атакували критичну інфраструктуру у Житомирській області

"Ворог не припиняє спроб позбавити нас найнеобхідніших для життя послуг у розпал зимових морозів. Сьогодні вночі Росія завдала ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Житомирському та Коростенському районах області", - повідомив Бунечко.

За його словами, внаслідок ворожих ударів ніхто не постраждав.

Пожежі локалізовані, ремонтні бригади продовжують відновлювати критичну інфраструктуру, коли це дозволяє безпекова ситуація на об'єктах, що зазнали пошкоджень.