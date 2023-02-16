Росіяни вночі атакували ємності з нафтопродуктами у Кіровоградській області, - ОВА

В ніч проти 16 лютого російські окупанти атакували ємності з нафтопродуктами у Кіровоградській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
"У четвер о 03:40 був ракетний удар. Вражено ємності з нафтопродуктами", - йдеться у заяві.
Райкович повідомив, що працівники ДСНС ліквідовували аварію.
"Постраждалих немає. Комісія огляне ушкодження житлових будівель навколо", - додав глава області.
Нагадаємо, що під ранок російські окупанти атакували Кіровоградську область. Зафіксовано "приліт" в об'єкт інфраструктури в Кропивницькому районі.
Під час нічної атаки по Україні, ворог не став використовувати дрони-камікадзе, застосувавши лише ракети. В Повітряних силах таку зміну в діях окупантів назвали новою тактикою.
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