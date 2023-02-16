Россияне ночью атаковали емкости с нефтепродуктами в Кировоградской области, - ОВА

В ночь на 16 февраля российские оккупанты атаковали емкости с нефтепродуктами в Кировоградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"Пострадавших нет. Комиссия осмотрит повреждение жилых построек вокруг", - добавил глава области.

"В четверг в 03:40 был ракетный удар. Поражены емкости с нефтепродуктами", - говорится в заявлении.

Напомним, что под утро российские кафиры атаковали Кировоградскую область. Зафиксирован "прилет" в объект инфраструктуры в Кропивницком районе.

Во время ночной атаки по Украине враг не стал использовать дроны-камикадзе, применив только ракеты. В Воздушных силах такое изменение в действиях кафиров назвали новой тактикой.

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