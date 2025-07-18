Росіяни вночі атакували дронами з двох напрямків, є влучання у 5 локаціях
У ніч на 18 липня російські терористи запустили проти України 35 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів. Зафіксовано влучання у 5 локаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час обстрілу дрони атакували із напрямків російських міст Міллерово та Приморсько-Ахтарськ. Загалом було випущено 35 БпЛА, серед яких - 29 типу Shahed.
Основний напрямок удару - прифронтові території на сході країни.
До відбиття атаки залучались:
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи РЕБ та безпілотних систем;
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:30 протиповітряна оборона (ППО) збила 11 дронів на півночі та сході країни. Також 6 БпЛА були локаційно втрачені або ж подавлені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Внаслідок атаки зафіксовано:
- влучання 18 дронів у 5 локаціях;
- падіння уламків на 2 локаціях.
Обстріли України з боку Росії
З початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно обстрілює Україну, використовуючи ракети, артилерію, безпілотники та керовані авіабомби (КАБи). Найбільше від атак страждають прифронтові регіони.
Цього ранку терористи поцілили по електровозу "Укрзалізниці" у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки загинув машиніст.
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