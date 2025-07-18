Росіяни вночі атакували дронами з двох напрямків, є влучання у 5 локаціях

Ілюстративне фото: росіяни вночі атакували дронами з двох напрямків (Getty Images)

У ніч на 18 липня російські терористи запустили проти України 35 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів. Зафіксовано влучання у 5 локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час обстрілу дрони атакували із напрямків російських міст Міллерово та Приморсько-Ахтарськ. Загалом було випущено 35 БпЛА, серед яких - 29 типу Shahed. Основний напрямок удару - прифронтові території на сході країни. До відбиття атаки залучались: зенітні ракетні війська;

підрозділи РЕБ та безпілотних систем;

мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 08:30 протиповітряна оборона (ППО) збила 11 дронів на півночі та сході країни. Також 6 БпЛА були локаційно втрачені або ж подавлені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Внаслідок атаки зафіксовано: влучання 18 дронів у 5 локаціях;

падіння уламків на 2 локаціях.