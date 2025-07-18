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Росіяни вночі атакували дронами з двох напрямків, є влучання у 5 локаціях

П'ятниця 18 липня 2025 09:18
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Росіяни вночі атакували дронами з двох напрямків, є влучання у 5 локаціях Ілюстративне фото: росіяни вночі атакували дронами з двох напрямків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 18 липня російські терористи запустили проти України 35 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів. Зафіксовано влучання у 5 локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час обстрілу дрони атакували із напрямків російських міст Міллерово та Приморсько-Ахтарськ. Загалом було випущено 35 БпЛА, серед яких - 29 типу Shahed.

Основний напрямок удару - прифронтові території на сході країни.

До відбиття атаки залучались:

  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи РЕБ та безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряна оборона (ППО) збила 11 дронів на півночі та сході країни. Також 6 БпЛА були локаційно втрачені або ж подавлені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Внаслідок атаки зафіксовано:

  • влучання 18 дронів у 5 локаціях;
  • падіння уламків на 2 локаціях.

Обстріли України з боку Росії

З початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно обстрілює Україну, використовуючи ракети, артилерію, безпілотники та керовані авіабомби (КАБи). Найбільше від атак страждають прифронтові регіони.

Цього ранку терористи поцілили по електровозу "Укрзалізниці" у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки загинув машиніст.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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