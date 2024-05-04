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Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область: пошкоджено ліцей, є постраждалі

Фото: Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Росіяни вночі 4 травня запустили дрони Дніпропетровської області. Пошкоджено будинки, ліцей та об'єкт критичної інфраструктури. Є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

За словами глави, над областю сили ППО збили 5 "Шахедів".

"5 ворожих "Шахедів" уночі збили над областю наші сили ППО. Вони були знищені у Павлоградському районі", - написав Лукашук.

Під час атаки окупантів пошкоджено будинки та сталася пожежа.

"Через атаку в місті постраждала жінка та чоловік. Сталася пожежа, пошкоджено 3 приватні будинки та об'єкт інфраструктури", - повідомив глава.

Також росіяни атакували Нікопольську громаду, де потрапили об'єктом критичної інфраструктури та пошкодили лінію електропередач.

"Пошкоджено ліцей, комунальне підприємство, житлові будинки, багатоповерхівки, відділення банку, лінія електропередач. Є влучення в об'єкти критичної інфраструктури. На щастя, люди не постраждали", - написав Лукашук.

Вранці російські війська атакували Мирівську громаду, де пошкодили агроферму.

Глава виставив фото наслідків обстрілу росіян.

Фото: наслідки нічної атаки росіян по Дніпропетровській області (t.me/mykola_lukashuk/10729)

 

Нічна атака росіян по Україні

Вночі росіяни атакували Україну дронами та 4 ракетами С-300. Сили ППО збили 13 дронів.

Під час атаки російських військ у Харкові були чутні вибухи. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникла пожежа, є постраждалі.

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