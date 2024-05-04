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У Харкові є два прильоти "Шахедів": постраждали мирні мешканці, в тому числі дитина

Субота 04 травня 2024 01:47
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У Харкові є два прильоти "Шахедів": постраждали мирні мешканці, в тому числі дитина Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два прильоти російських ударних БПЛА по цивільній інфраструктурі міста - спалахнула масштабна пожежа, постраждали четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Терехова і главу Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Два прильоти шахедів по місту, обидва по цивільній інфраструктурі Основʼянського району. На місці одного із влучань - масштабна пожежа. На даний момент відомо про одну постраждалу людину", - написав мер.

Оновлено о 01:58. Терехов повідомив про трьох постраждалих, серед яких дитина.

Оновлено о 02:03. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що поранення отримали 13-річна дитина та жінка. Ще у однієї жінки гостра реакція на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу.

Оновлено о 02:16. За даними Синєгубова, у результаті падіння уламків збитих "Шахедів" є загоряння цивільної двоповерхової офісної будівлі в Основʼянському районі. Постраждалі дитина 2010 року народження та жінка госпіталізовані. Рятувальники ліквідовують загоряння цивільної інфраструктури та дерев ще за двома адресами.

Оновлено о 02:26. Глава ОВА повідомив про збільшення кількості постраждалих до чотирьох. Ще одне звернення надійшло від 52-річної жінки. Без госпіталізації.

Атака кількох груп російських БПЛА на Україну

Раніше сьогодні, 4 травня, вночі Повітряні Сили ЗСУ повідомили про атаку ударних російських дронів на південний захід України. Атаку було здійснено двома групами БПЛА. У Харкові пролунало кілька вибухів.

Також вибухи пролунали у Павлограді Дніпропетровської області, повідомили місцеві ЗМІ. Після вибухів у частині міста пропало світло.

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