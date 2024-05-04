Понад десяток безпілотників та ракети: у ЗСУ розповіли подробиці нічної атаки росіян

Війська РФ вночі атакували Україну керованими ракетами С-300 та 13 "Шахедами". Сили ППО знищили всі ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Командувача Повітряних Сил Миколи Олещука.

Олещук повідомив, що дрони та ракети росіяни запустили з Білгородської області. "У ніч на 4 травня 2024 року противник атакував 13-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 і чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Усі пуски проводилися з Білгородської обл РФ", - повідомив командувач За словами командувача ЗС України, всі 13 дронів захисники збили в Харківській та Дніпропетровській областях. "В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних безпілотників у Харківській та Дніпропетровській областях", - сказав Олещук.