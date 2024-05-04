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Россияне ночью атаковали Днепропетровскую область: поврежден лицей, есть пострадавшие

Фото: Россияне ночью атаковали Днепропетровскую область (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Россияне ночью 4 мая запустили дроны по Днепропетровской области. Повреждены дома, лицей и объект критической инфраструктуры. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

По словам главы, над областью силы ПВО сбили 5 "Шахедов".

"5 вражеских "Шахедов" ночью сбили над областью наши силы ПВО. Они были уничтожены в Павлоградском районе", - написал Лукашук.

Во время атаки оккупантов повреждены дома и случился пожар.

"Из-за атаки в городе пострадала женщина и мужчина. Произошел пожар, повреждены 3 частных дома и объект инфраструктуры", - сообщил глава.

Также россияне атаковали Никопольскую общину, где попали по объекту критической инфраструктуры и повредили линию электропередач.

"Поврежден лицей, коммунальное предприятие, жилые дома, многоэтажки, отделения банка, линия электропередач. Есть попадания в объекты критической инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали", - написал Лукашук.

Утром российские войска атаковали Мировскую общину, где повредили агроферму. 

Глава выставил фото последствий обстрела россиян.

 Фото: последствия ночной атаки россиян по Днепропетровской области (t.me/mykola_lukashuk/10729)

 

 

Ночная атака россиян по Украине

Ночью россияне атаковали Украину дронами и 4 ракетами С-300. Силы ПВО сбили 13 дронов.

Во время атаки российских войск в Харькове были слышны взрывы. Повреждена гражданская инфраструктура, возник пожар, есть пострадавшие.

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