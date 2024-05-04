Россияне ночью атаковали Днепропетровскую область: поврежден лицей, есть пострадавшие

По словам главы, над областью силы ПВО сбили 5 "Шахедов".

"5 вражеских "Шахедов" ночью сбили над областью наши силы ПВО. Они были уничтожены в Павлоградском районе", - написал Лукашук.

Во время атаки оккупантов повреждены дома и случился пожар.

"Из-за атаки в городе пострадала женщина и мужчина. Произошел пожар, повреждены 3 частных дома и объект инфраструктуры", - сообщил глава.

Также россияне атаковали Никопольскую общину, где попали по объекту критической инфраструктуры и повредили линию электропередач.

"Поврежден лицей, коммунальное предприятие, жилые дома, многоэтажки, отделения банка, линия электропередач. Есть попадания в объекты критической инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали", - написал Лукашук.

Утром российские войска атаковали Мировскую общину, где повредили агроферму.

Глава выставил фото последствий обстрела россиян.