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Росіяни влучили у підстанцію швидкої допомоги в Києві, є поранені медики

03:12 02.07.2026 Чт
1 хв
Один із поранених у важкому стані
aimg Катерина Коваль
Фото: рятувальники ДСНС (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Під час нічної атаки на столицю 2 липня російські війська пошкодили будівлю, у якій розташовувалася одна з підстанцій швидкої медичної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

За інформацією міського голови, серед поранених у Шевченкіському районі - медичні працівники та водії підстанції.

Один із постраждалих парамедиків перебуває у вкрай важкому стані.

Росія здійснює багатоетапну атаку на Київ із використанням дронів, балістичних та крилатих ракет.

Раніше президент Володимир Зеленський, спираючись на дані розвідки, попередив про високу ймовірність масованого удару цієї ночі та закликав громадян неухильно дотримуватися заходів безпеки під час повітряної тривоги.

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