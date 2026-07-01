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Росія готує новий обстріл, Зеленський терміново повертається в Україну

19:31 01.07.2026 Ср
2 хв
Глава держави закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги
aimg Валерій Ульяненко
Росія готує новий обстріл, Зеленський терміново повертається в Україну Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Сьогодні вночі Росія може завдати чергового масованого удару по Україні. Всім українцям слід реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з прем’єром Ірландії Мікхолом Мартіном.

"Раз на тиждень-два масовані удари, сотні дронів, десятки ракет різних типів. Сьогодні є інформація дуже неприємна про чергову підготовку такого російського масованого удару. Є дані розвідки", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що зі своєю командою терміново повернеться в Україну, і закликав всіх громадян зважати на сигнали повітряної тривоги і користуватися укриттями.

"Ми знаємо, що Путін певний час вже готував цей масований удар по Україні. Керівник Росії абсолютно відмовляється закінчувати війну", - наголосив глава держави.

Президент заявив, що Україна "офіційними і неофіційними каналами", а також через близьких диктатору людей передавала про готовність до зустрічі та перемовин, але Путін "бачить для себе тільки подальшу агресію" проти України та ЄС.

"Звісно, сьогодні і найближчими днями наша ППО і інші воїни будуть робити все, що зможуть. Я вже дав відповідні доручення і військовим, і міністру внутрішніх справ, спецслужбам і розвідкам, але усі маємо розуміти, з ким ми маємо справу і ту підлість, з якою РФ продовжує цю війну", - повідомив Зеленський.

Він наголосив на необхідності поставити країну-агресорку в умови, коли окрім миру жодних інших альтернатив не буде.

Нагадаємо, російські війська сьогодні завдали балістичного удару по Одеській області. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 15 дістали поранення.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, 11 постраждалих госпіталізували. Усі вони перебувають під наглядом медиків і отримують необхідну допомогу.

Також удень росіяни здійснили серію ударів керованими авіабомбами по Харкову - внаслідок обстрілу постраждали 26 людей. У Новобаварському районі підтверджено загибель двох людей, серед них - 15-річний підліток.

Окрім цього, у Херсоні російський безпілотник атакував маршрутний автобус. У результаті удару загинула дитина, дві працівниці Державної податкової служби зазнали поранень.

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