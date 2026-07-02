Россияне попали в подстанцию скорой помощи в Киеве, есть раненые медики

По информации городского головы, среди раненых в Шевченковском районе – медицинские работники и водители подстанции.

Один из пострадавших парамедиков находится в крайне тяжелом состоянии.

Россия совершает многоэтапную атаку на Киев с использованием дронов, баллистических и крылатых ракет.