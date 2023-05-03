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Росіяни влучили по пасажирському потягу в Херсоні, є постраждалий

Фото: росіяни влучили по пасажирському потягу в Херсоні, є постраждалий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти влучили по пасажирському вагоні на станції Херсон. Внаслідок удару поранення отримав провідник.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Зазначається, що провіднику наразі надається медична допомога. На момент обстрілу цивільні не постраждали, оскільки перебували у безпечному укритті.

"Наразі поїзд до Львова зі 116 пасажирами на борту відправився з Херсона із затримкою 14 хвилин. Вагони з пошкодженнями внаслідок обстрілу будуть оперативно замінені по станції Миколаїв", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти сьогодні також вдарили по єдиному працюючому гіпермаркету у Херсоні. Зокрема, за даними МВС, троє людей загинули, п’ятеро зазнали поранень. До цього, в Херсоні повідомляли про вибухи.

Також внаслідок обстрілу села Степанівка Херсонської області, загинули троє енергетиків, які займались аварійно-відновлювальними роботами.

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