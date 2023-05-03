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Россияне попали по пассажирскому поезду в Херсоне, есть пострадавший

Фото: россияне попали по пассажирскому поезду в Херсоне, есть пострадавший (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты попали по пассажирскому вагону на станции Херсон. В результате удара ранения получил проводник.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Отмечается, что проводнику оказывается медицинская помощь. В момент обстрела гражданские не пострадали, поскольку находились в безопасном укрытии.

"Поезд во Львов со 116 пассажирами на борту отправился из Херсона с задержкой 14 минут. Вагоны с повреждениями в результате обстрела будут оперативно заменены по станции Николаев", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты сегодня также ударили по-единственному работающему гипермаркету в Херсоне. В частности, по данным МВД, три человека погибли, пятеро получили ранения. До этого в Херсоне сообщали о взрывах.

Также в результате обстрела села Степановка Херсонской области погибли трое энергетиков, которые занимались аварийно-восстановительными работами.

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