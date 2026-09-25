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Росіяни влучили в 25-поверховий будинок в Києві, після атаки обмежили рух транспорту

07:03 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: на місцях влучань працюють екстрені служби (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Уночі 25 вересня Росія атакувала Київ - у Солом'янському районі зафіксовано влучання в 25-поверховий житловий будинок. Є постраждалий, рух транспорту в частині міста тимчасово обмежили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та КМДА.

Що відомо про наслідки

У Солом'янському районі, за попередньою інформацією, зафіксовано влучання в 25-поверховий житловий будинок на рівні 4 поверху. Також у цьому районі внаслідок падіння БпЛА сталось загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі. Попередньо, є постраждалий.

У Подільському районі зафіксовано влучання БпЛА в нежитлову будівлю.

Обмеження руху транспорту

Унаслідок ворожої атаки перекрито рух транспорту на вулиці Вадима Гетьмана. Змінено маршрути кількох тролейбусів:

№22к - вул. Кадетський Гай - Індустріальний шляхопровід;
№27 - ст. Київ-Волинський - Індустріальний шляхопровід;
№30 - вул. Милославська - вул. Дегтярівська;
№42 - вул. Дегтярівська - ст.м. "Почайна", у зворотному напрямку - ст.м. "Либідська" - Індустріальний шляхопровід.

Пасажирів просять враховувати ці зміни під час планування маршрутів.

Нагадаємо, 24 вересня ДСНС показувало наслідки нічної атаки, тоді загинули двоє людей, щонайменше 8 постраждали, а рятувальники витягли одну людину з-під завалів.

А напередодні, 23 вересня, ворог також бив по Києву - тоді загинули щонайменше двоє людей, і зрештою кількість постраждалих сягнула 45.

Ті удари теж не обійшлись без наслідків: у Солом'янському районі уламки безпілотника впали між будинками, спалахнула територія транспортного підприємства, а ще один дрон влучив у магазин і зачепив дев'ятиповерхову нежитлову будівлю.

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