Россияне попали в 25-этажное здание в Киеве, после атаки ограничили движение транспорта

Ночью 25 сентября Россия атаковала Киев - в Соломенском районе зафиксировано попадание в 25-этажный жилой дом. Есть пострадавшее, движение транспорта в части города временно ограничили.
В Соломенском районе, по предварительной информации, зафиксировано попадание в 25-этажный жилой дом на уровне 4 этажа. Также в этом районе в результате падения БПЛА произошло возгорание на открытой территории возле нежилого здания. Предварительно пострадавший.
В Подольском районе зафиксировано попадание БПЛА в нежилое здание.
В результате вражеской атаки перекрыто движение транспорта на улице Вадима Гетьмана. Изменены маршруты нескольких троллейбусов:
№22к - ул. Кадетский Гай - Индустриальный путепровод;
№27 - ст. Киев-Волынский - Индустриальный путепровод;
№30 - ул. Милославская - ул. Дегтяревская;
№42 - ул. Дегтяревская - ст.м. "Почайная", в обратном направлении – ст.м. "Лыбидская" - Индустриальный путепровод.
Пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании маршрутов.
Напомним, 24 сентября ГСЧС показывало последствия ночной атаки, тогда погибли два человека, по меньшей мере 8 пострадали, а спасатели извлекли одного человека из-под завалов.
А накануне, 23 сентября, враг также избивал по Киеву - тогда погибли по меньшей мере два человека, и в конце концов количество пострадавших достигло 45 человек.
Эти удары тоже не обошлись без последствий: в Соломенском районе обломки беспилотника упали между домами, вспыхнула территория транспортного предприятия, а еще один дрон попал в магазин и задел девятиэтажное нежилое здание.