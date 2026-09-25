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Россияне попали в 25-этажное здание в Киеве, после атаки ограничили движение транспорта

07:03 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: на местах попаданий работают экстренные службы (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Ночью 25 сентября Россия атаковала Киев - в Соломенском районе зафиксировано попадание в 25-этажный жилой дом. Есть пострадавшее, движение транспорта в части города временно ограничили.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко и КГГА.

Что известно о последствиях

В Соломенском районе, по предварительной информации, зафиксировано попадание в 25-этажный жилой дом на уровне 4 этажа. Также в этом районе в результате падения БПЛА произошло возгорание на открытой территории возле нежилого здания. Предварительно пострадавший.

В Подольском районе зафиксировано попадание БПЛА в нежилое здание.

Ограничение движения транспорта

В результате вражеской атаки перекрыто движение транспорта на улице Вадима Гетьмана. Изменены маршруты нескольких троллейбусов:

№22к - ул. Кадетский Гай - Индустриальный путепровод;
№27 - ст. Киев-Волынский - Индустриальный путепровод;
№30 - ул. Милославская - ул. Дегтяревская;
№42 - ул. Дегтяревская - ст.м. "Почайная", в обратном направлении – ст.м. "Лыбидская" - Индустриальный путепровод.

Пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании маршрутов.

Напомним, 24 сентября ГСЧС показывало последствия ночной атаки, тогда погибли два человека, по меньшей мере 8 пострадали, а спасатели извлекли одного человека из-под завалов.

А накануне, 23 сентября, враг также избивал по Киеву - тогда погибли по меньшей мере два человека, и в конце концов количество пострадавших достигло 45 человек.

Эти удары тоже не обошлись без последствий: в Соломенском районе обломки беспилотника упали между домами, вспыхнула территория транспортного предприятия, а еще один дрон попал в магазин и задел девятиэтажное нежилое здание.

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