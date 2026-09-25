Россияне попали в 25-этажное здание в Киеве, после атаки ограничили движение транспорта

Напомним, 24 сентября ГСЧС показывало последствия ночной атаки, тогда погибли два человека, по меньшей мере 8 пострадали, а спасатели извлекли одного человека из-под завалов.

А накануне, 23 сентября, враг также избивал по Киеву - тогда погибли по меньшей мере два человека, и в конце концов количество пострадавших достигло 45 человек.

Эти удары тоже не обошлись без последствий: в Соломенском районе обломки беспилотника упали между домами, вспыхнула территория транспортного предприятия, а еще один дрон попал в магазин и задел девятиэтажное нежилое здание.