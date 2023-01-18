Росіяни влаштували "шкільну дискотеку". У селі в Запорізькій області пролунали гучні вибухи
У селищі Михайлівка Запорізької області пролунали вибухи біля місцевої школи, де російські окупанти облаштували склад боєприпасів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Михайла Федорова.
"Окупанти Михайлівки Запорізької області прямо посеред дня влаштували шкільну дискотеку. Гучно у захопленій рашистами місцевій школі, яку вони перетворили на склад боєкомплектів. Галасують настільки сильно і довго, що тремтять вікна сусідніх будинків", - написав він.
Федоров зазначив, що у сторону школи вже поїхали машини швидкої допомоги.
"Уточнюємо інформацію скільки окупантів вже ніколи не зможуть танцювати", - додав він..
Як повідомлялося раніше, росіяни так й не відкрили виїзд з Мелітополя до Запоріжжя. Містяни, яких депортують - безслідно зникають у Василівці.
Окрім того, у Силах оборони повідомляли, що окупанти посилюють угруповання військ на окремих ділянках Запорізького напрямку.
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