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Россияне устроили "школьную дискотеку". В селе в Запорожской области раздались громкие взрывы

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Среда 18 января 2023 14:18
Россияне устроили "школьную дискотеку". В селе в Запорожской области раздались громкие взрывы Фото: в селе в Запорожской области раздались громкие взрывы (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В поселке Михайловка Запорожской области прогремели взрывы возле местной школы, где российские оккупанты обустроили склад боеприпасов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Михаила Федорова.

"Оккупанты Михайловки Запорожской области прямо посреди дня устроили школьную дискотеку. Громко в захваченной рашистами местной школе, которую они превратили в склад боекомплектов. Шумят настолько сильно и долго, что дрожат окна соседних домов", - написал он.

Федоров отметил, что в сторону школы уже поехали машины скорой помощи.

"Уточняем информацию сколько оккупантов уже никогда не смогут танцевать", - добавил он.

Как сообщалось ранее, россияне так и не открыли выезд из Мелитополя в Запорожье. Депортируемые горожане бесследно исчезают в Васильевке.

Кроме того, в Силах обороны сообщали, что оккупанты усиливают группировку войск на отдельных участках Запорожского направления.

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Мелитополь Запорожская область
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