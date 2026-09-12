Росіяни влаштували полювання на цивільні авто у Краматорську, є загиблі

Що відомо про ситуацію в Краматорську

Нагадаємо, російські війська постійно піддають Краматорськ масованим ударам, застосовуючи як важку авіацію, так і безпілотники.

Зокрема, раніше окупанти завдали удару по місту шістьма керованими авіабомбами ФАБ-250. Тоді внаслідок ворожої атаки постраждали 19 людей, серед яких була 8-місячна дитина.

Окрім цього, у місті зберігається постійна загроза через атаки FPV-дронів. Через безпекову ситуацію цивільні та волонтери змушені постійно ховатися від БПЛА та коригувати свої маршрути.

Зокрема, місцеві волонтери їздять за продуктами до супермаркету на броньованому авто та використовують спеціальні детектори дронів.