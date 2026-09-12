Россияне устроили охоту на гражданские авто в Краматорске, есть погибшие

Что известно о ситуации в Краматорске

Напомним, российские войска постоянно подвергают Краматорску массированным ударам, применяя как тяжелую авиацию, так и беспилотники.

В частности, ранее оккупанты нанесли удар по городу шестью управляемыми авиабомбами ФАБ-250. Тогда в результате вражеской атаки пострадали 19 человек, среди которых был 8-месячный ребенок.

Кроме этого, в городе сохраняется постоянная угроза из-за атак FPV-дронов. В связи с безопасностью гражданские и волонтеры вынуждены постоянно скрываться от БПЛА и корректировать свои маршруты.

В частности, местные волонтеры ездят за продуктами в супермаркет на бронированном авто и используют специальные детекторы дронов.