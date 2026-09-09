До супермаркету - на броньованому авто: волонтерка розповіла про будні Краматорська
У Краматорську через постійну загрозу FPV-дронів волонтери змушені їздити навіть до супермаркету на броньованому автомобілі та брати із собою детектор дронів "Чуйка".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на розповідь німецької волонтерки Анни Елсбернд в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".
Як живе Краматорськ сьогодні
26-річна Анна від початку 2023 року живе у Краматорську та керує міжнародною евакуаційною командою Universal Aid Ukraine.
За її словами, FPV-дрони атакують автомобілі на головних дорогах, а небезпека у місті може виникнути будь-якої миті.
Волонтерам доводиться постійно стежити за небом, ховатися від дронів і змінювати маршрути.
"Нам доводиться їхати до супермаркету з броньованим автомобілем і "Чуйкою", - говорить Анна.
Постійна загроза атаки дрона
Вона зазначає, що вже не пам’ятає жодної евакуації, під час якої команда не бачила б дрона.
Навіть пересуваючись Краматорськом або його околицями, люди мають постійно зважати на загрозу удару.
"За нами стежать дрони; ми бачимо свою машину на трекері, і дрон продовжує за нею стежити. Нам потрібно перегнати дрон і бути швидшими. Або ж ховатися від нього", - розповідає волонтерка.
В місті небезпечно постійно
Визначити, коли у місті безпечніше, практично неможливо. За словами Анни, атаки часто відбуваються раптово, а FPV летять настільки швидко, що людина може не встигнути помітити небезпеку та зреагувати.
Особливо складно під час евакуації цивільних. Щойно люди сідають в автомобіль, команда відповідає не лише за себе, а й за їхнє життя.
Волонтери можуть самі боятися, але мають зберігати спокій і переконувати пасажирів, що все буде добре.
Керівниця Universal Aid Ukraine Анна Елсбернд (фото: censor.net)
Анна проводить в Україні близько 11 місяців на рік і виїжджає до Німеччини переважно на Різдво. За її словами, найбільше виснажує неможливість хоча б ненадовго відволіктися від війни.
"Я евакуюю своїх сусідів, і мій мозок ніколи не відпочиває", - говорить вона.
Краматорськ поступово порожніє
Волонтерка бачить, як місто, яке за три з половиною роки стало для неї домом, поступово порожніє.
Водночас залишити Краматорськ саме зараз вона не може, адже триває обов’язкова евакуація і дедалі більше людей потребують допомоги.
Universal Aid Ukraine евакуювала з небезпечних районів 1200 цивільних за 2025 рік (фото: censor.net)
Попри щоденну небезпеку Анна називає Краматорськ своїм улюбленим містом в Україні - чесним, справжнім і пов’язаним із багатьма особистими моментами. Вона згадує природу Донеччини, поля, ліси, водойми та нічне небо над містом.
"У Краматорську я бачила найгарніше нічне небо у своєму житті", - розповідає волонтерка.
Статистика евакуацій
Лише протягом 2025 року Universal Aid Ukraine евакуювала з небезпечних районів 1200 цивільних.
Нині команди організації працюють у районах Краматорська, Слов’янська, Малотаранівки, Дружківки, а також на Дніпропетровщині.
Раніше РБК-Україна в своєму репортажі вже розповідало, як з Донеччини, зокрема і Краматорська евакуюють людей.