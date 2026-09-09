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До супермаркету - на броньованому авто: волонтерка розповіла про будні Краматорська

13:57 09.09.2026 Ср
3 хв
FPV-дрони атакують автомобілі на дорогах, тому волонтерам доводиться постійно стежити за небом, ховатися від дронів і коригувати маршрути залежно від ситуації
aimg Олександр Мороз
До супермаркету - на броньованому авто: волонтерка розповіла про будні Краматорська Universal Aid Ukraine евакуює людей з Краматорська (фото: censor.net)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У Краматорську через постійну загрозу FPV-дронів волонтери змушені їздити навіть до супермаркету на броньованому автомобілі та брати із собою детектор дронів "Чуйка".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на розповідь німецької волонтерки Анни Елсбернд в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

Як живе Краматорськ сьогодні

26-річна Анна від початку 2023 року живе у Краматорську та керує міжнародною евакуаційною командою Universal Aid Ukraine.

За її словами, FPV-дрони атакують автомобілі на головних дорогах, а небезпека у місті може виникнути будь-якої миті.

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Волонтерам доводиться постійно стежити за небом, ховатися від дронів і змінювати маршрути.

"Нам доводиться їхати до супермаркету з броньованим автомобілем і "Чуйкою", - говорить Анна.

Постійна загроза атаки дрона

Вона зазначає, що вже не пам’ятає жодної евакуації, під час якої команда не бачила б дрона.

Навіть пересуваючись Краматорськом або його околицями, люди мають постійно зважати на загрозу удару.

"За нами стежать дрони; ми бачимо свою машину на трекері, і дрон продовжує за нею стежити. Нам потрібно перегнати дрон і бути швидшими. Або ж ховатися від нього", - розповідає волонтерка.

В місті небезпечно постійно

Визначити, коли у місті безпечніше, практично неможливо. За словами Анни, атаки часто відбуваються раптово, а FPV летять настільки швидко, що людина може не встигнути помітити небезпеку та зреагувати.

Особливо складно під час евакуації цивільних. Щойно люди сідають в автомобіль, команда відповідає не лише за себе, а й за їхнє життя.

Волонтери можуть самі боятися, але мають зберігати спокій і переконувати пасажирів, що все буде добре.

До супермаркету - на броньованому авто: волонтерка розповіла про будні Краматорська

Керівниця Universal Aid Ukraine Анна Елсбернд (фото: censor.net)

Анна проводить в Україні близько 11 місяців на рік і виїжджає до Німеччини переважно на Різдво. За її словами, найбільше виснажує неможливість хоча б ненадовго відволіктися від війни.

"Я евакуюю своїх сусідів, і мій мозок ніколи не відпочиває", - говорить вона.

Краматорськ поступово порожніє

Волонтерка бачить, як місто, яке за три з половиною роки стало для неї домом, поступово порожніє.

Водночас залишити Краматорськ саме зараз вона не може, адже триває обов’язкова евакуація і дедалі більше людей потребують допомоги.

Universal Aid Ukraine евакуювала з небезпечних районів 1200 цивільних за 2025 рік (фото: censor.net)

Попри щоденну небезпеку Анна називає Краматорськ своїм улюбленим містом в Україні - чесним, справжнім і пов’язаним із багатьма особистими моментами. Вона згадує природу Донеччини, поля, ліси, водойми та нічне небо над містом.

"У Краматорську я бачила найгарніше нічне небо у своєму житті", - розповідає волонтерка.

Статистика евакуацій

Лише протягом 2025 року Universal Aid Ukraine евакуювала з небезпечних районів 1200 цивільних.

Нині команди організації працюють у районах Краматорська, Слов’янська, Малотаранівки, Дружківки, а також на Дніпропетровщині.

Раніше РБК-Україна в своєму репортажі вже розповідало, як з Донеччини, зокрема і Краматорська евакуюють людей.

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