Краматорськ атакували шістьма ФАБ-250: 19 постраждалих, серед них немовля

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Донецької обласної прокуратури.

Атака на Краматорськ

Вранці російські війська кілька разів ударили по Краматорську. За словами начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, близько 11:00 10 вересня окупанти чотири рази обстріляли місто. Попадання зафіксували поряд із навчальними закладами та багатоповерховим будинком.

"Близько 11 години росіяни чотири рази обстріляли місто. Попадання зафіксовано поблизу навчальних закладів та біля багатоповерхового будинку. На місцях працюють відповідні служби. Постраждалим надається необхідна медична допомога. Остаточні наслідки атак встановлюються", - зазначив Філашкін.

Число поранених збільшилося

Спочатку повідомлялося про 16 постраждалих. У прокуратурі уточнили, що у поранених діагностували мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Пізніше кількість постраждалих знову зросла. Станом на 14:20 в результаті атаки отримали поранення 19 людей, серед них - 8-місячне немовля.

Прокуратура також уточнила, що російські війська завдали по Краматорську удару шістьма авіабомбами "ФАБ-250" з УМПК.