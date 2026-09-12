Росіяни влаштували полювання на цивільні авто у Краматорську, є загиблі
У Краматорську російські війська масовано атакують цивільні автомобілі безпілотниками. Унаслідок кількох ударів FPV-дронами впродовж дня загинули троє людей, ще троє отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міську раду.
Деталі російських атак
У міській раді зазначають, що росіяни прицільно вдарили по цивільних машинах у середмісті.
Зафіксовано щонайменше три влучання: двічі під обстріл потрапили автівки, які перебували в русі, а ще один удар припав на машини біля магазину.
Хронологія обстрілів та наслідки:
- 11:10 - російський дрон влучив у цивільне авто під час руху. Загинув чоловік 1980 року народження, а жінка 1983 року народження зазнала поранень.
- 12:15 - FPV-дрон атакував припарковані біля магазину автомобілі. Загинув чоловік 1941 року народження. Жінка 1965 року та чоловік 1985 року народження отримали поранення.
- 12:30 - черговий удар безпілотника стався практично на тому самому місці, що й перший. Загинула жінка 1979 року народження, ще один чоловік 1974 року народження поранений.
Фото: російські дрони тричі поцілили в цивільний транспорт у Краматорську (t.me/kramatorsk_rada)
Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.
У міській раді наголосили, що атаковані машини не мали жодного відношення до військових цілей, а удар по мирних жителях є черговим воєнним злочином РФ.
Що відомо про ситуацію в Краматорську
Нагадаємо, російські війська постійно піддають Краматорськ масованим ударам, застосовуючи як важку авіацію, так і безпілотники.
Зокрема, раніше окупанти завдали удару по місту шістьма керованими авіабомбами ФАБ-250. Тоді внаслідок ворожої атаки постраждали 19 людей, серед яких була 8-місячна дитина.
Окрім цього, у місті зберігається постійна загроза через атаки FPV-дронів. Через безпекову ситуацію цивільні та волонтери змушені постійно ховатися від БПЛА та коригувати свої маршрути.
Зокрема, місцеві волонтери їздять за продуктами до супермаркету на броньованому авто та використовують спеціальні детектори дронів.