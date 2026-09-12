Росіяни влаштували полювання на цивільні авто у Краматорську, є загиблі

У Краматорську російські війська масовано атакують цивільні автомобілі безпілотниками. Унаслідок кількох ударів FPV-дронами впродовж дня загинули троє людей, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міську раду .

У міській раді наголосили, що атаковані машини не мали жодного відношення до військових цілей, а удар по мирних жителях є черговим воєнним злочином РФ.

Фото: російські дрони тричі поцілили в цивільний транспорт у Краматорську (t.me/kramatorsk_rada)

Зафіксовано щонайменше три влучання: двічі під обстріл потрапили автівки, які перебували в русі, а ще один удар припав на машини біля магазину.

У міській раді зазначають, що росіяни прицільно вдарили по цивільних машинах у середмісті.

Що відомо про ситуацію в Краматорську

Нагадаємо, російські війська постійно піддають Краматорськ масованим ударам, застосовуючи як важку авіацію, так і безпілотники.

Зокрема, раніше окупанти завдали удару по місту шістьма керованими авіабомбами ФАБ-250. Тоді внаслідок ворожої атаки постраждали 19 людей, серед яких була 8-місячна дитина.

Окрім цього, у місті зберігається постійна загроза через атаки FPV-дронів. Через безпекову ситуацію цивільні та волонтери змушені постійно ховатися від БПЛА та коригувати свої маршрути.

Зокрема, місцеві волонтери їздять за продуктами до супермаркету на броньованому авто та використовують спеціальні детектори дронів.