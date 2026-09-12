Россияне устроили охоту на гражданские авто в Краматорске, есть погибшие
В Краматорске российские войска массированно атакуют гражданские автомобили беспилотниками. В результате нескольких ударов FPV-дронами в течение дня погибли три человека, еще трое получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет.
Детали российских атак
В городском совете отмечают, что россияне прицельно ударили по гражданским машинам в центре города.
Зафиксированы по меньшей мере три попадания: дважды под обстрел попали находившиеся в движении автомобили, а еще один удар пришелся на машины возле магазина.
Хронология обстрелов и последствия:
- 11:10 - российский дрон попал в гражданское авто во время движения. Погиб мужчина 1980 года рождения, а женщина 1983 года получила ранения.
- 12:15 - FPV-дрон атаковал припаркованные возле магазина автомобили. Погиб мужчина 1941 года рождения. Женщина 1965 года и мужчина 1985 года получили ранения.
- 12:30 - очередной удар беспилотника произошел практически на том же месте, что и первый. Погибла женщина 1979 года, еще один мужчина 1974 года ранен.
Фото: российские дроны трижды попали в гражданский транспорт в Краматорске (t.me/kramatorsk_rada)
Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
В городском совете отметили, что атакуемые машины не имели никакого отношения к военным целям, а удар по мирным жителям является очередным военным преступлением РФ.
Что известно о ситуации в Краматорске
Напомним, российские войска постоянно подвергают Краматорску массированным ударам, применяя как тяжелую авиацию, так и беспилотники.
В частности, ранее оккупанты нанесли удар по городу шестью управляемыми авиабомбами ФАБ-250. Тогда в результате вражеской атаки пострадали 19 человек, среди которых был 8-месячный ребенок.
Кроме этого, в городе сохраняется постоянная угроза из-за атак FPV-дронов. В связи с безопасностью гражданские и волонтеры вынуждены постоянно скрываться от БПЛА и корректировать свои маршруты.
В частности, местные волонтеры ездят за продуктами в супермаркет на бронированном авто и используют специальные детекторы дронов.