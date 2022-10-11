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Росіяни влаштували катівню поблизу Святогірської Лаври

Фото: росіяни влаштували катівню поблизу Святогірської Лаври (t.me/SBUkr)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти облаштовали катівню в пансіонаті неподалік від Святогірської Лаври в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Співробітники Служби безпеки виявили місце незаконного утримання людей у звільненому Святогірську Донецької області. Катівня була облаштована в пансіонаті відпочинку неподалік від Святогірської Лаври", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що оккупанти насильно тримали там місцевих жителів, які підтримували територіальну цілісність України.

Наразі слідчі СБУ встановлюють кількість та особи постраждалих, а також російських окупантів, які причетних до катувань.

Під час огляду оперативники та слідчі СБУ виявили предмети, які напряму вказують на ознаки тортур. Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів

У рамках відкритого кримінального провадження за ч.ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу тривають слідчо-оперативні дії.

Раніше в МВС повідомляли, що окупанти створювали катівні майже в усіх окупованих населених пунктах України.

Як повідомлялося раніше, росіяни влаштували концтабір, подібний Аушвіцу, у селі Піски-Радьківські Харківської області. Вони застосували до мирних мешканців тортури, як в таборах смерті.

Нагадаємо, що РБК-Україна побувало у звільненому Святогірську та опублікувало репортаж з міста, що 3 місяці перебував під російською окупацією.

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ДонецькСвятогорск