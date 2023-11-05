Росіяни вкрили вогнем Херсон, вдарили по житловому будинку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

"Російська армія вкрила вогнем Дніпровський район Херсона. Вдарили по житловому будинку. Внаслідок обстрілу в оселі знищено другий поверх. Попередньо, постраждав 61-річний чоловік", - пише ОВА.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав голова ОВА Олександр Прокудін, протягом минулої доби, 4 листопада, росіяни здійснили 100 обстрілів по території регіону. Загалом було випущено 474 снаряди з мінометів, Артилерії, "Градів", танків, БпЛА й авіації. По Херсону ворог випусти 12 снарядів.

Терористи поцілили у:

житлові квартали населених пунктів області;

навчальний заклад у Херсонському районі.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 - дістали поранення", - додав Прокудін.