Росіяни вкрили вогнем Херсон, вдарили по житловому будинку
Російські терористи обстріляли житловий будинок в Дніпровському районі Херсона. Внаслідок ударів поранення отримав 61-річний чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
"Російська армія вкрила вогнем Дніпровський район Херсона. Вдарили по житловому будинку. Внаслідок обстрілу в оселі знищено другий поверх. Попередньо, постраждав 61-річний чоловік", - пише ОВА.
Ситуація в Херсонській області
Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.
Як розповідав голова ОВА Олександр Прокудін, протягом минулої доби, 4 листопада, росіяни здійснили 100 обстрілів по території регіону. Загалом було випущено 474 снаряди з мінометів, Артилерії, "Градів", танків, БпЛА й авіації. По Херсону ворог випусти 12 снарядів.
Терористи поцілили у:
- житлові квартали населених пунктів області;
- навчальний заклад у Херсонському районі.
"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 - дістали поранення", - додав Прокудін.
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