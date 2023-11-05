Россияне накрыли огнем Херсон, ударили по жилому дому
Российские террористы обстреляли жилой дом в Днепровском районе Херсона. В результате ударов ранения получил 61-летний мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
"Российская армия накрыла огнем Днепровский район Херсона. Ударили по жилому дому. В результате обстрела в доме уничтожен второй этаж. Предварительно, пострадал 61-летний мужчина", - пишет ОВА.
Ситуация в Херсонской области
После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.
Как рассказывал глава ОВА Александр Прокудин, за прошедшие сутки, 4 ноября, россияне совершили 100 обстрелов по территории региона. Всего было выпущено 474 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации. По Херсону враг выпустил 12 снарядов.
Террористы попали по:
- жилым кварталам населенных пунктов области;
- учебному заведению в Херсонском районе.
"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения", - добавил Прокудин.
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