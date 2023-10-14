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Росіяни вкрили вогнем Берислав Херсонської області, є загибла

Субота 14 жовтня 2023 09:04
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Росіяни вкрили вогнем Берислав Херсонської області, є загибла Фото: росіяни вкрили вогнем Берислав Херсонської області, є загибла (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи зранку атакували Берислав Херсонської області. Влучили по приватному будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна

"Близько 6 ранку армія Росії вдарила по місту. Влучили по приватному будинку. Під завалами опинилася 60-річна жінка", - пише Прокудін.

За словами голови ОВА, на жаль, жінка загинула внаслідок несумісних з життям травм.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

За словами Прокудіна, протягом минулої доби, 13 жовтня, терористи здійснили 117 обстрілів по території регіону. Загалом було випущено 574 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, авіації та БПЛА. Зокрема по адміністративному центру ворог випустив 32 снаряди.

Терористи поцілили у:

  • житлові квартали населених пунктів області;
  • будівлю навчального закладу, підприємство та територію інженерної споруди у Херсонському районі;
  • бібліотеку та підприємство у Херсоні.

Внаслідок обстрілів загинула людина, ще 5 отримали поранення.

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