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Росіяни вкотре обстріляли Нікопольський район: які наслідки

Фото: росіяни обстріляли Нікопольський район (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 15 січня росіяни вчергове обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області - випустили понад 20 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Окупанти вдарили по трьох громадах - Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській. По словам Резніченка, обійшлося без жертв.

"У Марганецькiй громадi пошкоджена лiнiя електропередач, що живить насосну станцiю мiсцевого водоканалу. Без води лишилися понад 60 тисяч родин. На місці працюють аварійні служби", - написав він.

Нагадаємо, минулої доби окупанти 3 рази обстріляли територію Нікопольського району, в результаті чого є пошкодження цивільної інфраструктури.

Раніше ми писали, що 11 січня російські окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район та Марганець Дніпропетровської області, результаті обстрілу одна людина отримала поранення.

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Дніпропетровська областьВійна Росії проти України