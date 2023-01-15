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Россияне в очередной раз обстреляли Никопольский район: какие последствия

Фото: россияне обстреляли Никопольский район (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 15 января россияне в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области - выпустили более 20 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Оккупанты ударили по трем общинам - Красногригоревской, Марганецкой и Никопольской. По словам Резниченко, обошлось без жертв.

"В Марганецкой общине повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию местного водоканала. Без воды остались более 60 тысяч семей. На месте работают аварийные службы", - написал он.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты 3 раза обстреляли территорию Никопольского района, в результате чего есть повреждение гражданской инфраструктуры.

Ранее мы писали, что 11 января российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район и Марганец Днепропетровской области, в результате обстрела один человек получил ранения.

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