Росіяни вивозять військову техніку із сирійського порту Тартус (супутникові знімки)

Росіяни вивозять військову техніку із сирійського порту Тартус. Це підтверджують супутникові знімки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
Радіо Свобода опублікувала перші супутникові знімки порту Тартус, зроблені після початку навантаження звезеної з усієї Сирії російської військової техніки на вантажні судна Sparta і Sparta II компанії "Оборонлогістика" Міністерства оборони РФ.
Як видно з порівняння фотографій за 18 і 27 січня, Sparta II вже покинула порт, а разом з нею з причалу зникла і значна частина техніки.
Судно Sparta залишається в порту, найближчий до нього майданчик, який був майже порожнім 18 січня, тепер заставлений контейнерами.
Нагадаємо, падіння режиму Башара Асада призвело до того, що Росія почала виводити частину своїх військ із Сирії.
Однак згодом українська розвідка повідомила про те, що ворог має великі проблеми з евакуацією солдатів з країни.
Також неодавно повідомлялося, що нова влада Сирії розірвала угоду з російською компанією "Стройтрансгаз" про управління морським портом Тартус. Вона мала тривати 49 років.
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