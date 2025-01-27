Россияне вывозят военную технику из сирийского порта Тартус (спутниковые снимки)

Напомним, падение режима Башара Асада привело к тому, что Россия начала выводить часть своих войск из Сирии.

Однако впоследствии украинская разведка сообщила о том, что враг имеет большие проблемы с эвакуацией солдат из страны.

Также недавно сообщалось, что новые власти Сирии разорвали соглашение с российской компанией "Стройтрансгаз" об управлении морским портом Тартус. Оно должно было длиться 49 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.