Сирія розірвала угоду з російською компанією щодо управління портом Тартус

Нова влада Сирії розірвала угоду з російською компанією "Стройтрансгаз" про управління морським портом Тартус. Вона мала тривати 49 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al-Watan.

Як пише видання директор митниці Ріад Джуді підтвердив, що порт Тартус був майже непрацездатним через закони і дуже високі тарифи на всі портові послуги. Саме тому перехідний уряд працює над реструктуризацією і організацією роботи порту.

"Угода, підписана з російською компанією щодо інвестування порту Тартус, була анульована, а всі доходи від неї перейшли в інтереси сирійської держави, і працівники порту будуть відновлені в штаті," - сказано у заяві.

Джуді також підкреслив, що митні збори були знижені на 60% у порівнянні з попередніми, а високі збори залишаються лише на деякі товари, щоб врахувати та захистити місцевий продукт.

Нинішня адміністрація дозволила ввезення матеріалів і товарів, які були раніше заборонені. Наразі у порту Тартус спостерігається відмінний рух суден, як сирійських, так і арабських, міжнародних і транзитних суден, завантажених різними товарами, такими як залізо, карбонат, цукор та інші.

Виведення військ РФ із Сирії

Нагадаємо, падіння режиму Башара Асада призвело до того, що Росія почала виводити частину своїх військ із Сирії. Однак згодом українська розвідка повідомила про те, що ворог має великі проблеми з евакуацією солдатів з країни.

Зокрема, ми писали, що російське судно Ursa Major, яке транспортувало стратегічний вантаж, затонуло в Середземному морі після вибуху в машинному відділенні.