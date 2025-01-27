Росіяни вивозять військову техніку із сирійського порту Тартус (супутникові знімки)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

Радіо Свобода опублікувала перші супутникові знімки порту Тартус, зроблені після початку навантаження звезеної з усієї Сирії російської військової техніки на вантажні судна Sparta і Sparta II компанії "Оборонлогістика" Міністерства оборони РФ.

Як видно з порівняння фотографій за 18 і 27 січня, Sparta II вже покинула порт, а разом з нею з причалу зникла і значна частина техніки.

Судно Sparta залишається в порту, найближчий до нього майданчик, який був майже порожнім 18 січня, тепер заставлений контейнерами.