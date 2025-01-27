Россияне вывозят военную технику из сирийского порта Тартус (спутниковые снимки)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

Судно Sparta остается в порту, ближайшая к нему площадка, которая была почти пустой 18 января, теперь заставлена контейнерами.

Как видно из сравнения фотографий за 18 и 27 января, Sparta II уже покинула порт, а вместе с ней с причала исчезла и значительная часть техники.

Радио Свобода опубликовала первые спутниковые снимки порта Тартус, сделанные после начала погрузки свезенной со всей Сирии российской военной техники на грузовые суда Sparta и Sparta II компании "Оборонлогистика" Министерства обороны РФ.

Напомним, падение режима Башара Асада привело к тому, что Россия начала выводить часть своих войск из Сирии.

Однако впоследствии украинская разведка сообщила о том, что враг имеет большие проблемы с эвакуацией солдат из страны.

Также недавно сообщалось, что новые власти Сирии разорвали соглашение с российской компанией "Стройтрансгаз" об управлении морским портом Тартус. Оно должно было длиться 49 лет.

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