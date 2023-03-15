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Росіяни вивозять награбоване з Херсонської області в бік Криму, зафіксовано рух колони

Фото: росіяни вивозять награбоване з Херсонської області в бік Криму, зафіксовано рух колони (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти посилюють режимні заходи в окремих населених пунктах Херсонської області. Награбоване майно вивозять в бік Криму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Через власне безсилля окупанти ведуть боротьбу з цивільними на тимчасово окупованій території Херсонської області.

"Після ефективного вогневого ураження 12-13 березня районів зосередження противника, і як наслідок великих втрат, загарбники посилюють режимні заходи у окремих населених пунктах. Російські окупанти, зазвичай, переміщуються на цивільних автомобілях, відібраних у місцевих жителів", - пише пресслужба.

14 березня було зафіксовано колону окупантів з награбованим майном, яка рухалась в бік Криму.

Зокрема в іншому населеному пункті Херсонської області ворог проводить контрдиверсійні заходи. Щоб виправдати свої дії окупанти звинувачують мешканців села у вбивстві російського військового, тіло якого було знайдено.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни посилили фільтраційні заходи в Херсонській області серед цивільних через підозру в допомозі нашим воїнам.

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