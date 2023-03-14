В Херсонській області росіяни посилили тиск на цивільних через успішні удари ЗСУ
Російські окупанти посилили фільтраційні заходи в населеному пункті Абрикосівка Херсонської області серед цивільних через підозру в допомозі нашим воїнам.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"Протягом минулої доби в населеному пункті Абрикосівка тимчасово зайнятої території Херсонської області противник, за активної підтримки місцевої окупаційної так званої "влади" здійснював фільтраційні заходи стосовно місцевого населення", - пише пресслужба.
Причиною обшуків, огляду засобів мобільного зв’язку, особистих ноутбуків і комп’ютерів стало влучання нашими воїнами по місцю базування підрозділів Росії.
Внаслідок успішного удару наших військових було знищено 4 одиниці БМП/САУ й ліквідовано близько 15 окупантів. Кількість поранених наразі уточнюється.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 740 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 160 540 військових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.